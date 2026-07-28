L’Italia conquista una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Hong Kong grazie a Tommaso Marini. Dopo aver ottenuto un sesto posto nell’individuale, il cavaliere di 26 anni ha vinto nella prova a squadre, portando a casa il primo posto. Marini ha commentato che la finale è stata “una bella gara” e che hanno messo in campo la grinta necessaria. La vittoria si aggiunge a numerosi risultati positivi nella carriera dell’atleta.

Ancona, 28 luglio 2026 – Arriva una strepitosa medaglia d’oro per l’Italia e per Tommaso Marini, che dopo il sesto posto nell’individuale potrà lasciare Hong Kong con un altro metallo pregiato nel suo ormai lunghissimo palmares nonostante i soli 26 anni compiuti ad aprile. “Una finale davvero molto bella ma anche ricca di preoccupazioni – sospira subito dopo il trionfo il fiorettista dorico – Eravamo in svantaggio ma siamo riusciti a colmare il gap mettendo in pedana quella caparbietà che ormai da tempo ci contraddistingue. Campioni del mondo 2026, grazie ragazzi siete una famiglia e dei campioni incredibili. Non aggiungo altro.dico solo oro”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marini tutto d’oro: “Una bella finale. Ci abbiamo messo la grinta che serviva”

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