Una persona ha aperto una busta di insalata acquistata al supermercato e ha trovato una rana viva tra le foglie. Dopo averla scoperta, l’ha liberata in uno stagno. La scoperta è avvenuta durante il pasto, mentre preparava la cena con bistecca e insalata. La rana si trovava nascosta tra gli ortaggi, sorprendendo chi l’ha trovata. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.

Bistecca e insalata per cena, per molti un ‘classico’. Solo che tra le foglie della lattuga appena comprata al supermercato, è spuntata una rana viva. È successo a Esperance, nell’ Australia Occidentale, dove Rhys Smoker stava preparando la cena per i coinquilini quando si è accorto che nella confezione sigillata dell’insalata qualcosa si muoveva ancora. La storia, raccontata inizialmente da ABC Australia e poi rilanciata da Associated Press, è diventata rapidamente virale. “Ha detto: ‘ Bro, c’è una rana nella lattuga’. E noi abbiamo pensato che ci stesse prendendo in giro”, ha raccontato la coinquilina Laura Jones all’ AP. Solo quando Smoker ha portato la busta in salotto i tre hanno capito che non era uno scherzo: nascosta tra le foglie c’era davvero una piccola rana verde viva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Apre la busta dell’insalata e ci trova una rana viva: “Abbiamo pensato che ci prendesse in giro, invece era lì, tra le foglie. L’abbiamo liberata in uno stagno”

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