Un ex difensore olandese ha ricordato la vittoria del 2004 e ha esortato i biancocelesti di Sarri a mostrare determinazione nella partita decisiva contro l’Inter. Secondo lui, servono energia e impegno per affrontare al meglio l’ultima sfida, lasciando aperta la possibilità di conquistare il titolo. Le parole dell’ex giocatore arrivano in un momento di grande attesa per la finale, che potrebbe portare a un risultato storico.

di Lorenzo Vezzaro L’ex difensore olandese ricorda il trionfo del 2004 e sprona i biancocelesti di Sarri per l’atto conclusivo. A pochi giorni dalla finalissima di Coppa Italia, una leggenda della difesa come Jaap Stam ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento all’ambiente laziale. Analizzando il confronto con i campioni d’Italia, l’olandese ha sottolineato come la natura di “gara secca” possa livellare i valori in campo, a patto che la squadra di Maurizio Sarri scenda sul terreno dell’Olimpico con la giusta mentalità. IL CONSIGLIO E L’ATTEGGIAMENTO – « Giocare la finale con fiducia. Se non sei una buona squadra, non arrivi fino in fondo in una competizione: vuol dire che la Lazio ha fatto grandi cose.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stam carica la Lazio: «Contro l’Inter serve grinta, in finale tutto è possibile»

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