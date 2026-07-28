Marco Mariolini, condannato per l’omicidio di una giovane a Pisogne, potrebbe tornare libero. Attualmente si trova in un centro psichiatrico, giudicato socialmente pericoloso. Mariolini ha scritto nel 1997, un anno prima dell’omicidio, un’autobiografia in cui si definisce “un mostro che va fermato”. La corte deciderà se revocare la misura di sicurezza e consentirne il rilascio.

Pisogne (Brescia), 28 luglio 2026 – Nella sua autobiografia, “Il cacciatore di anoressiche“, scritta nel 1997, un anno prima dell’omicidio, si definì “un mostro che va fermato, prima che involotariamente io ammazzi qualcuna”. La profezia si avverò il 14 luglio 1998, quando Marco Mariolini massacrò con 22 coltellate la ex compagna, Monica Calò, che aveva sottoposto a un’esistenza di torture per raggiungere il suo ideale di donna pelle ossa e che ebbe la malaugurata idea di accettare con lui l’ultimo, fatale incontro chiarificatore dopo la rottura. La sua storia nel 2004 ispirò anche un film, “Primo Amore“, di Matteo Garrone. Condannato in abbreviato a 30 anni, l’ex antiquario di Pisogne, sponda bresciana del lago d’Iseo, oggi ha 67 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Mariolini, il “cacciatore di anoressiche” potrebbe tornare libero: il killer di Pisogne dopo il carcere è in un centro psichiatrico perché “socialmente pericoloso”

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Caso 01 - Il Cacciatore di Anoressiche - Anatomia di un Predatore - Live

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