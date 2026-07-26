Il sospetto autore dell’attacco al Pride di Berlino, un 21enne nato nel 2005 e cittadino tedesco di origine libanese, è ancora in fuga. Era uscito dal carcere minorile e la polizia lo cerca. Secondo le indagini, avrebbe legami con gruppi jihadisti e sarebbe sostenitore dell’Isis. La polizia ha diffuso il suo identikit e sta verificando eventuali complici. Nessuna conferma su eventuali piani o movimenti recenti.

Abdul Ballout., il 21 enne sospetto autore dell'attacco di ieri notte al Pride di Berlino, a cui la polizia tedesca sta dando la caccia, è nato a Berlino nel 2005 ed è un cittadino tedesco di origine libanese. Lo scrive Bild citando fonti della sicurezza, che precisano che il giovane era noto alle autorità per crimini come aggressione aggravata ed estorsione, per i quali è stato fino allo scorso maggio in carcere minorile, e per essere un sostenitore dello Stato Islamico. Il giornale rende noto anche che le autorità tedesche hanno allargato la loro caccia all'uomo anche ai Paesi confinanti, allertando Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia e Danimarca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Abdul Ballout, il presunto killer ancora in fuga: era uscito dal carcere minorile. «Sostenitore dell'Isis, è pericoloso»

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