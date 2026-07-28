Manuela Villa, figlia del cantante Claudio Villa, ha annunciato sui social di aver conseguito la laurea in editoria e marketing. La cantante ha condiviso la notizia con i propri follower, esprimendo soddisfazione per il traguardo raggiunto. La laurea rappresenta un passo importante nella sua carriera, secondo quanto scritto nei post pubblicati. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli dell’evento o sulla data di conseguimento.

Manuela Villa, figlia di Claudio Villa, ha annunciato sui social di aver raggiunto un importante traguardo: lalaurea nella facoltà di editoria e marketing. All’età di 60 anni si è voluta togliere questo cruccio ed ha così raggiunto un importante traguardo: ora è ufficialmente dottoressa. A fare l’annuncio è lei stessa sui suoi social, visibilmente emozionata:“Oggi mi sono laureata in editoria e marketing. 27 luglio 2026 ancora non ci credo”. La cantante ha pubblicato due foto. In una compare davanti l’insegna dell’università, con il suo completo blu e camicia bianca e la corona d’alloro, immersa tra i suoi ricci. E’ felice e fa il segno della vittoria con le mani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Manuela Villa si è laureata: felicità sui social

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