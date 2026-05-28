UeD le parole di Ciro Solimeno sui social dopo la scelta | Ho ritrovato me stesso e la felicità

Ciro Solimeno ha condiviso su Instagram di aver ritrovato se stesso e la felicità dopo aver lasciato il programma Uomini e Donne. L’ex tronista ha scritto di aver fatto un percorso che lo ha portato a riscoprire la propria identità e a sentirsi più sereno. La sua comunicazione sui social si concentra sulla soddisfazione personale e sul senso di rinnovata libertà. Nessun dettaglio aggiuntivo riguardo alle motivazioni o alle esperienze specifiche all’interno del programma.

Ciro Solimeno felice dopo Uomini e Donne, cosa ha detto sul suo percorso l’ex tronista sui social . Ciro Solimeno è davvero felice del nuovo percorso che ha vissuto a Uomini e Donne, dove ha avuto la possibilità di mettersi in gioco e ritrovare l’amore, dalla trasmissione di Maria De Filippi è uscito con Elisa Leonardi. Ciro Solimeno a Uomini e Donne (Screen Witty Tv) A pochi giorni dalla messa in onda della scelta l’ex tronista sui social in merito all’esperienza che ha vissuto ha scritto: “Ci sono percorsi che arrivano proprio quando ne hai più bisogno. E questo trono, per me, è stato esattamente questo.” Solimeno ha continuato dicendo: “Durante questo percorso ho letto e sentito tante cose che mi hanno fatto male, soprattutto quando le critiche andavano oltre il percorso e colpivano direttamente la persona. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Uomini e Donne, nuova segnalazione nel trono di Ciro Solimeno parla lex di Alessia Messina Ecco c

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