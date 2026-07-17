Una donna di 49 anni, residente in provincia di Perugia, ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo un abito da sposa, scrivendo: “Regalatemi un giorno di felicità”. Ha spiegato di non poterselo permettere e desidera indossarlo il 15 settembre, per celebrare il suo matrimonio con il partner di lunga data. La richiesta ha suscitato solidarietà online, portando molte persone a condividere il suo appello.

Perugia, 17 luglio 2026 – “Vorrei un abito bianco che non posso comprare ”. Il sogno dell'abito bianco di Liliana, quarantanove anni, che a Corciano (in provincia di Perugia) ha affidato ai social il sogno di una vita: trovare un vestito da sposa per celebrare, il prossimo 15 settembre, il legame con l’uomo che le è accanto da ventisei anni. Nonostante le decine di risposte arrivate sotto il suo post, però, la ricerca è ancora aperta. La (difficile) ricerca dell’abito da sposa. Molte donne si sono fatte avanti con grande generosità, ma a oggi, tra taglie che non coincidono e tentativi non andati a buon fine, quel vestito resta ancora un sogno da realizzare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non può permettersi l’abito da sposa, lo cerca sui social: “Regalatemi un giorno di felicità”. E il web si mobilita

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