Mangas al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo difensore del Monza

Ricardo Mangas, difensore portoghese del ’98, è stato ceduto in prestito dallo Sporting Lisbona al Monza. Dopo aver giocato in Champions League, si è unito alla squadra di Juric. Le sue quotazioni al fantacalcio sono state aggiornate, e le statistiche recenti mostrano un incremento nelle sue prestazioni difensive. Mangas sostituirà il reparto laterale, portando nuove possibilità alla rosa.

Dalla Champions League al neopromosso Monza. Il nuovo rinforzo della squadra di Juric arriva in prestito dallo Sporting Lisbona: è Ricardo Mangas, esterno sinistro portoghese classe ’98. Nella scorsa stagione ha collezionato 15 presenze in Liga Portugal segnando anche 2 gol, per lui due presenze pure in Europa: contro Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. È un giocatore duttile: può agire come terzino, da esterno alto oppure essere impiegato come ala. La sua esperienza internazionale potrebbe fare la differenza, ma per il fantacalcio resta un buon investimento low-cost da voti positivi e qualche bonus. STATISTICHE E NUMERI Mangas ha tutte le caratteristiche che cercava Juric: è un esterno di corsa, con una discreta tecnica, di piede mancino e bravo a chiudere l’azione con l’inserimento sull'esterno senza palla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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