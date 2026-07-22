Jimenez al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo difensore della Fiorentina
Alex Jimenez è diventato un nuovo difensore della Fiorentina, arrivato in prestito oneroso dal Bournemouth con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. La sua quotazione al fantacalcio è stata aggiornata e sono disponibili le statistiche relative alle sue prestazioni recenti. Jimenez si è unito al club italiano con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva. La società ha definito i termini dell’accordo, che include anche un’opzione di riscatto.
Arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto - fissato a circa 20 milioni di euro - dal Bournemouth, Alex Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina. Diversi i nuovi acquisti già completati dalla Viola, desiderosa di riscattarsi dopo una stagione complicatissima. A Firenze è arrivato dunque anche l'ex Milan, che torna in Serie A dopo una sola stagione in Premier League. Terzino destro d'origine, lo spagnolo ha giocato anche a sinistra e in posizione più avanzata in passato. Grosso avrà dunque a disposizione un jolly sulle fasce, notizia positiva per il tecnico, che a Sassuolo ha dimostrato di sfruttare molto il campo anche in larghezza per sviluppare il suo gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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