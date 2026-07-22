Jimenez al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo difensore della Fiorentina

Notizia in breve

Alex Jimenez è diventato un nuovo difensore della Fiorentina, arrivato in prestito oneroso dal Bournemouth con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. La sua quotazione al fantacalcio è stata aggiornata e sono disponibili le statistiche relative alle sue prestazioni recenti. Jimenez si è unito al club italiano con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva. La società ha definito i termini dell’accordo, che include anche un’opzione di riscatto.