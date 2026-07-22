Celik al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo difensore della Juventus

La Juventus ha concluso un accordo per il trasferimento di Zeki Celik, che si è deciso all’ultimo momento, superando l’interesse della Roma. Il difensore turco, in precedenza vicino al rinnovo con i giallorossi, si è trasferito alla nuova squadra tramite un blitz finale. Le trattative si sono concluse con il giocatore che ha scelto la Juventus, lasciando la Roma senza il rinnovo.

Il rinnovo di Zeki Celik alla Roma sembrava cosa fatta, ma all'ultimo si è inserita la Juventus, che con un "blitz" è riuscito a convincere il turco e a strapparlo ai giallorossi. Il turco, terzino destro di ruolo ma impiegato anche come esterno a tutto fascia da Gasperini nell'ultima stagione, approda dunque alla corte di Spalletti. L'ex Lilla va a sostituire Holm, tornato al Bologna dopo appena sei mesi. Reduce dalla sua miglior stagione in Serie A, nella quale ha anche trovato il suo primo gol italiano, Celik è un rinforzo importante per i bianconeri, soprattutto se si considera che è arrivato a parametro zero. Andiamo ora a scoprire i suoi numeri nel dettaglio, in particolare quelli più importanti in ottica fantacalcistica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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