Il presidente della Figc ha confermato di essere in trattativa con Roberto Mancini per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La comunicazione è arrivata durante un Consiglio federale a Roma, dove si discute del futuro del calcio azzurro. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale accordo.

"Sto parlando con Roberto Mancini per il ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Figc, nel corso del Consiglio federale a Roma in cui si pensa che possa emergere una direzione precisa sul futuro del calcio azzurro. Nel corso della riunione non è stato invece fatto il nome di Claudio Ranieri per il ruolo di direttore tecnico. Il presidente della Figc, è arrivato alla sede della Federcalcio, a Via Allegri, intorno alle 9.30, con il Consiglio federale che è iniziato alle 12. Riunione che arriva all'indomani del dietrofront di Paolo Maldini e Leonardo come dt e advisor della Nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mancini verso il ruolo di ct, Malagò conferma: "Sto parlando con lui"

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