Malagò | Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo ct Claudio Ranieri al posto di Maldini – La diretta

Alle 12 si svolge il Consiglio Federale della Figc a Roma. Il presidente dovrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Attualmente, si parla con Roberto Mancini per il ruolo di allenatore. Nel frattempo, Claudio Ranieri è stato indicato come possibile sostituto di Maldini. La riunione riguarda la nomina e la ripresa delle attività della squadra nazionale.

Il calcio italiano riparte da zero. Alle 12 avrà inizio il Consiglio Federale presso la sede di Roma della Figc: il presidente federale Giovanni Malagò dovrebbe indicare il nome del commissario tecnico. Insieme alla candidatura del ct, verrà proposto anche il nuovo direttore tecnico, viste le dimissioni di Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo comunicate nella serata di ieri allo stesso Malagò. Decisivo il passo indietro dello stesso presidente federale rispetto alla candidatura di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale. Uno strappo considerato insanabile da Maldini, che avrebbe voluto carta bianca nella scelta del commisario tecnico. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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