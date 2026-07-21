Malagò conferma | Stiamo parlando con Guardiola Lui Pirlo e Mancini gli unici candidati? No

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale ha confermato che ci sono trattative in corso con Pep Guardiola per la guida della nazionale di calcio. Ha inoltre precisato che i nomi di Andrea Pirlo e Roberto Mancini non sono gli unici candidati, senza indicare altri nomi specifici. La discussione con Guardiola è in corso, mentre non sono stati forniti dettagli sulle altre possibili opzioni.

Malagò parla del prossimo ct dell’Italia: «Stiamo parlando con Guardiola. Lui, Pirlo e Mancini unici candidati? No, in assoluto». Pep Guardiola non è più soltanto una suggestione: è un obiettivo reale per la panchina della Nazionale, come confermato da Giovanni Malagò, che ribadisce: «Stiamo parlando». Il nuovo presidente della FIGC affronta il tema in un’intervista a Cronache di Spogliatoio, in onda integralmente dal 22 luglio, anticipando contenuti che toccano sia la struttura del Club Italia sia la scelta del prossimo commissario tecnico. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’arrivo di Maldini e la nuova impostazione federale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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