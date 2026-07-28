Mancini ct dell’Italia e Ranieri direttore tecnico | nasce la nuova Nazionale 2.0 dopo il caos degli ultimi giorni! La decisioni di Malagò

Da calcionews24.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo assetto della Nazionale italiana prende forma con l’annuncio ufficiale: il tecnico di lunga data sarà il nuovo allenatore, mentre il direttore tecnico sarà un ex allenatore molto noto. La decisione arriva dopo settimane di tensioni interne e discussioni tra i vertici della federazione e l’area tecnica. La nomina è stata confermata dopo un lungo periodo di incertezza e stallo istituzionale.

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Mancini sarà il nuovo ct dell’Italia e Ranieri verrà nominato direttore tecnico: nasce la nuova Nazionale con questa decisione di Malagò. Dopo giorni di altissima tensione, spaccature interne e stallo istituzionale, la FIGC e i vertici dell’area tecnica hanno trovato la fumata bianca per la guida della Nazionale italiana. Tramontata definitivamente la pista che portava ad Andrea Pirlo — bloccata dalle polemiche extra-campo e dai veti politici legati ai suoi contratti sponsor in Russia — la Federazione ha optato per una soluzione di rottura ma di assoluta garanzia: Roberto Mancini assume l’incarico di commissario tecnico, affiancato da Claudio Ranieri nel ruolo di Direttore Tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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