Roberto Mancini è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana, sostituendo Roberto Ranieri che è stato scelto come direttore tecnico. Questa decisione segue le dimissioni di Maldini e Leonardo, avvenute recentemente. Mancini aveva già guidato la nazionale dal 2018 al 2021, portandola alla vittoria nel Campionato Europeo del 2021. La nomina è stata confermata dopo le dimissioni dei due dirigenti precedenti.

Come anticipato da Il Giornale d'Italia, la scelta del Ct è ricaduta su Roberto Mancini, il tecnico che nel 2021 aveva riportato la Nazionale sul tetto d'Europa conquistando il Campionato Europeo Dopo il terremoto istituzionale provocato dalle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, il presid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mancini nuovo Ct dell’Italia, Ranieri nominato direttore tecnico da Malagò dopo l’addio di Maldini e Leonardo

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