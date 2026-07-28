Mancano i posti letto liste d’attesa infinite In 750 chiedono aiuto ma le Rsa scoppiano
Aumentano le richieste di assistenza da parte di anziani non autosufficienti, con circa 750 persone in lista d’attesa. Le strutture residenziali, sia private che convenzionate, non riescono a coprire la domanda, portando a una carenza di posti letto. Le liste di attesa si allungano e le Rsa sono sopraffatte, evidenziando una difficoltà nel garantire alloggi adeguati per questa categoria.
L’unica cosa certa è che le strutture per accogliere gli anziani non autosufficienti (private e convenzionate) non bastano. Lo dicono le liste di chi è in attesa per un posto letto. In Emilia-Romagna sono 11 mila (fonte La Repubblica del 10 aprile 2026): circa 1200 per provincia. Sono 414 quelli in attesa ad oggi tra Cesena e Vallesavio (disponibilità 567 posti letto), 346 quelli tra Rubicone e Mare (a fronte di una capienza di 291 posti). E non è che manchi l’avvicendamento. La vita è breve per chi agli anni deve aggiungere malattie invalidanti, contesti familiari dove l’accudimento è impossibile, solitudine. E chissà cosa succederà in futuro visto che il numero degli anziani non autosufficienti è destinato ad aumentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
RSA, MANCANO POSTI LETTO E LE RETTE SONO ALTE MA REGIONE NON HA IL CORAGGIO DI RIFORMARE IL SISTEMA
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