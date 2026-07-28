Aumentano le richieste di assistenza da parte di anziani non autosufficienti, con circa 750 persone in lista d’attesa. Le strutture residenziali, sia private che convenzionate, non riescono a coprire la domanda, portando a una carenza di posti letto. Le liste di attesa si allungano e le Rsa sono sopraffatte, evidenziando una difficoltà nel garantire alloggi adeguati per questa categoria.

L’unica cosa certa è che le strutture per accogliere gli anziani non autosufficienti (private e convenzionate) non bastano. Lo dicono le liste di chi è in attesa per un posto letto. In Emilia-Romagna sono 11 mila (fonte La Repubblica del 10 aprile 2026): circa 1200 per provincia. Sono 414 quelli in attesa ad oggi tra Cesena e Vallesavio (disponibilità 567 posti letto), 346 quelli tra Rubicone e Mare (a fronte di una capienza di 291 posti). E non è che manchi l’avvicendamento. La vita è breve per chi agli anni deve aggiungere malattie invalidanti, contesti familiari dove l’accudimento è impossibile, solitudine. E chissà cosa succederà in futuro visto che il numero degli anziani non autosufficienti è destinato ad aumentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mancano i posti letto, liste d’attesa infinite. In 750 chiedono aiuto ma le Rsa scoppiano

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RSA, MANCANO POSTI LETTO E LE RETTE SONO ALTE MA REGIONE NON HA IL CORAGGIO DI RIFORMARE IL SISTEMA

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