Giovedì in Corsia | liste d’attesa infinite Curarsi è un privilegio?
Giovedì in Corsia: le liste d’attesa per visite e interventi chirurgici si sono allungate ulteriormente, lasciando molti cittadini in attesa di mesi o addirittura anni. Le liste si moltiplicano e i tempi di attesa si dilatano, rendendo difficile accedere alle cure in tempi ragionevoli. La situazione si traduce in lunghe attese e difficoltà per chi necessita di assistenza sanitaria.
Liste d’attesa infinite: quando curarsi diventa un privilegio. Le liste d’attesa della sanità pubblica continuano ad allungarsi. Per migliaia di cittadini, ottenere una visita specialistica o un intervento chirurgico nei tempi necessari è diventata una sfida. In molte realtà italiane, i tempi di attesa superano di gran lunga quelli raccomandati per la diagnosi e la cura di numerose patologie. Di fronte a ritardi di mesi, e talvolta di oltre un anno, molti pazienti si trovano davanti a una scelta difficile: attendere con il rischio che la propria condizione peggiori oppure rivolgersi al settore privato, sostenendo costi che non tutti possono permettersi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Notizie e thread social correlati
Liste d’attesa, in Italia il 7,6% dei cittadini rinuncia a curarsi e calano i medici di base: i dati OcseSecondo il rapporto Ocse “Profilo della sanità 2025: Italia”, il 7,6% dei cittadini italiani rinuncia a ricevere cure mediche.
“Giovedì in Corsia”: Check-up e prevenzioneGiovedì in corsia si concentra sull'importanza dei controlli medici regolari e delle attività di prevenzione.