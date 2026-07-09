Giovedì in Corsia | liste d’attesa infinite Curarsi è un privilegio?

Notizia in breve

Giovedì in Corsia: le liste d’attesa per visite e interventi chirurgici si sono allungate ulteriormente, lasciando molti cittadini in attesa di mesi o addirittura anni. Le liste si moltiplicano e i tempi di attesa si dilatano, rendendo difficile accedere alle cure in tempi ragionevoli. La situazione si traduce in lunghe attese e difficoltà per chi necessita di assistenza sanitaria.