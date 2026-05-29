Nel primo quadrimestre del 2026, la piattaforma nazionale di monitoraggio ha analizzato 65 milioni di prenotazioni tra pubblico e privato accreditato. Secondo i dati, ci sono stati alcuni miglioramenti nelle liste d’attesa, ma i numeri continuano a essere influenzati dalla presenza di molti codici “non urgenti”. Inoltre, nel report non sono state incluse le agende chiuse, che potrebbero influenzare i dati complessivi.

Le liste d’attesa migliorano. O almeno così dicono i numeri della nuova Piattaforma nazionale di monitoraggio gestita da Agenas, che ha analizzato 65 milioni di prenotazioni tra pubblico e privato accreditato nel primo quadrimestre del 2026. Un sistema atteso da 47 anni. Il risultato? Le visite specialistiche effettuate entro i tempi previst i passano dal 76,1% del 2025 al 78,7%. Gli esami diagnostici — Tac, risonanze, ecografie — salgono dall’83% all’84,7%. Sedici Regioni su 21 registrano risultati positivi per le visite specialistiche, 15 per gli esami diagnostici. Tra le più virtuose ci sono Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Lazio e Liguria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Liste d’attesa in Sanità: qualche miglioramento ma i troppi codici “non urgenti” fanno sballare le statistiche. E nel report mancano le “agende chiuse”

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TO 23 maggio 2026 Manifestazione a difesa della Sanita Pubblica in Piemonte.

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