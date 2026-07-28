Maltrattamenti all' asilo nido di Schio respinta la richiesta di patteggiamento delle maestre

Notizia in breve

Il giudice di Vicenza ha respinto la richiesta di patteggiamento di un anno e dieci mesi presentata dalle due educatrici di uno nido di Schio, arrestate a maggio 2025 con l’accusa di aver maltrattato 40 bambini. Le maestre, entrambe trentenni, dovranno affrontare il processo. La richiesta di patteggiamento era stata avanzata dai loro avvocati, ma il giudice ha deciso di non accoglierla. La vicenda riguarda presunti comportamenti violenti nei confronti dei piccoli ospiti della struttura.