Maltrattamenti all' asilo nido di Schio respinta la richiesta di patteggiamento delle maestre
Il giudice di Vicenza ha respinto la richiesta di patteggiamento di un anno e dieci mesi presentata dalle due educatrici di uno nido di Schio, arrestate a maggio 2025 con l’accusa di aver maltrattato 40 bambini. Le maestre, entrambe trentenni, dovranno affrontare il processo. La richiesta di patteggiamento era stata avanzata dai loro avvocati, ma il giudice ha deciso di non accoglierla. La vicenda riguarda presunti comportamenti violenti nei confronti dei piccoli ospiti della struttura.
Tutto da rifare. Il gip di Vicenza Chiara Cuzzi ha infatti respinto la richiesta di patteggiamento di un anno e dieci mesi avanzata dagli avvocati difensori delle due educatrici, entrambe trentenni titolari di un asilo nido di Schio, arrestate nel maggio 2025 con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di 40 dei piccoli ospiti della struttura. Ora la palla torna nelle mani del procuratore aggiunto Giorgio Falcone, che sta portando avanti il fascicolo, il quale dovrà decidere se chiedere una pena maggiore o il rinvio a giudizio. Determinante nella decisione del giudice le testimonianze di alcuni genitori, presenti in 25 all’ultima udienza.... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
Presunti maltrattamenti nell'asilo: la testimonianza di chi ha denunciato
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