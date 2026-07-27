Le due maestre della scuola dell’infanzia di Polverigi, coinvolte in un caso di maltrattamenti, si sono avvalse del diritto di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice a Ancona. Le educatrici, che sono state poste agli arresti domiciliari, non hanno fornito spiegazioni su quanto accaduto. Le difese hanno chiesto la revoca delle misure cautelari, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali.

Ancona, 27 luglio 2026 – Si sono avvalse della facoltà di non rispondere le due educatrici della scuola dell’infanzia di Polverigi, comparse oggi davanti al gip di Ancona per l’interrogatorio di garanzia. Le due donne, di 60 e 53 anni, residenti a Offagna e Falconara, da tempo in servizio nella scuola paritaria, ai domiciliari dal 24 luglio con l’accusa di maltrattamenti e abbandono di minori, sono arrivate in tribunale visibilmente scosse e provate dalla vicenda che le ha investite. Chiesta la revoca degli arresti domiciliari. I difensori — l’avvocato Italo D’Angelo per la cinquantatreenne, l’avvocato Francesco Napolitano per la sessantenne — hanno chiesto al gip la revoca degli arresti domiciliari e, in subordine, un’ attenuazione della misura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti all’asilo, maestre in silenzio. Le difese: “Revocate i domiciliari”

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