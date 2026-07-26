Maltrattamenti all’asilo Le due maestre arrestate con il codice rosso
Compariranno domani davanti al gip di Ancona, per l’interrogatorio di garanzia, le due educatrici della "Farfallegre" di Polverigi finite ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti sui bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Una contestazione per la quale la Procura ha proceduto con il codice rosso, la corsia normativa d’urgenza riservata a questo tipo di reati, ottenendo dal gip, al termine dell’indagine, l’ordinanza di custodia cautelare. Le due donne, tra i 55 e i 65 anni, una di Offagna e l’altra di Falconara, difese dagli avvocati Italo D’Angelo e Raffaele Napolitano, lavorano da anni nella scuola paritaria che comprende nido, infanzia e centro estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bimbi picchiati e legati all'asilo: suore e maestre indagate - Vita in diretta 09/02/2026
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Temi più discussi: Schiaffi, pizzicotti e tirate di capelli ai bambini: arrestate due educatrici dell'infanzia nell'Anconetano; Maltrattamenti all’asilo. Le due maestre arrestate con il codice rosso; Maltrattamenti all'asilo: due educatrici ai domiciliari; Bimbi maltrattati all'asilo, il giudice boccia il patteggiamento delle due maestre.
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