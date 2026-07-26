Compariranno domani davanti al gip di Ancona, per l’interrogatorio di garanzia, le due educatrici della "Farfallegre" di Polverigi finite ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti sui bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Una contestazione per la quale la Procura ha proceduto con il codice rosso, la corsia normativa d’urgenza riservata a questo tipo di reati, ottenendo dal gip, al termine dell’indagine, l’ordinanza di custodia cautelare. Le due donne, tra i 55 e i 65 anni, una di Offagna e l’altra di Falconara, difese dagli avvocati Italo D’Angelo e Raffaele Napolitano, lavorano da anni nella scuola paritaria che comprende nido, infanzia e centro estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti all’asilo. Le due maestre arrestate con il "codice rosso"

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Bimbi picchiati e legati all'asilo: suore e maestre indagate - Vita in diretta 09/02/2026

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