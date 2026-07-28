Dopo i blackout recenti, il governo di Malta ha ordinato a Enemalta di velocizzare i lavori sulla rete elettrica. Il primo ministro ha deciso di intervenire per rafforzare il sistema di distribuzione dell’energia nel paese. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui progetti specifici. La decisione arriva in risposta ai problemi di blackout che hanno interessato l’isola negli ultimi mesi.

Malta: il Governo accelera i lavori sulla rete elettrica. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – In risposta ai recenti blackout che hanno colpito Malta, il primo ministro Robert Abela ha incaricato Enemalta, il gestore nazionale dell’energia, di accelerare il rafforzamento della rete di distribuzione elettrica del Paese. Durante un intervento radiofonico, Abela ha definito le interruzioni di corrente come “inaccettabili” e ha sottolineato la necessità di agire rapidamente. Cause dei blackout e misure adottate. Il premier ha spiegato che i blackout sono stati causati da condizioni climatiche estreme, con temperature che hanno superato i 43 gradi, portando la domanda di elettricità a livelli record. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malta: il premier accelera il potenziamento della rete elettrica dopo blackout recenti.

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