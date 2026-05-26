4,5 milioni di euro per i lavori di potenziamento della rete elettrica | Intervento che garantisce continuità del servizio

Oggi a Lugo sono iniziati i lavori del progetto “Resilienza climatica” di E-Distribuzione, che prevedono un investimento di 4,5 milioni di euro per potenziare la rete elettrica locale. L’intervento mira a rendere il sistema più affidabile, flessibile e resistente, in modo da garantire la continuità del servizio durante eventi climatici estremi. I lavori interesseranno diverse zone del territorio comunale.

Oggi a Lugo sono iniziati i lavori del progetto “Resilienza climatica” di E- Distribuzione che porterà nel territorio comunale una rete elettrica più affidabile, flessibile e resistente in grado di fronteggiare fenomeni climatici estremi sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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BARI | Lavori di potenziamento a Bari Centrale: 120 milioni di euro e 100 tecnici in campo

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