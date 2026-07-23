Malta | Abela si scusa con i cittadini per i recenti blackout nel Paese

Da napolipiu.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Primo Ministro maltese ha chiesto scusa ai cittadini per i blackout recenti che hanno causato interruzioni di corrente lasciando senza elettricità migliaia di famiglie.

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Blackout e scuse del Primo Ministro Maltese. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Il Primo Ministro maltese, Robert Abela, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali per scusarsi con la cittadinanza a seguito dei blackout che hanno interessato il Paese, lasciando migliaia di famiglie senza elettricità. Questo misfatto è avvenuto durante una delle ondate di calore più intense mai registrate a Malta, con temperature che hanno superato i 42 gradi. “Voglio chiedere scusa a tutti coloro che sono rimasti senza elettricità nelle ultime ore. Le mie scuse sono senza riserve”, ha affermato Abela, mostrando la sua comprensione per il disagio provocato. I blackout hanno colpito diverse località dell’arcipelago, con alcune aree che hanno sperimentato interruzioni durate oltre 12 ore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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