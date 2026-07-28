“ Questi non vogliono il cambiamento “. Se davvero Paolo Maldini ha pronunciato questa frase prima di lasciare la Figc, come racconta il Corriere della Sera, è difficile dargli torto. Eppure sarebbe altrettanto sbagliato trasformarlo in un martire. Perché in questa vicenda Maldini ha commesso errori evidenti. Il principale, enorme, è stato di comunicazione. Andrea Pirlo era una candidatura troppo estrema per essere il primo mattone della rifondazione della Nazionale. Non perché fosse necessariamente destinato a fallire, ma perché era inevitabile che il dibattito si concentrasse sulla sua inesperienza, sul suo curriculum e ovviamente sul pretesto perfetto: il contratto pubblicitario con un bookmaker russo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maldini ha commesso gravi errori. Ma su una cosa ha ragione: “Questi non vogliono il cambiamento”

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Maldini, la presentazione del nuovo progetto FIGC

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