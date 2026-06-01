Nel corso di un intervento radiofonico, un difensore ha affermato che il presidente di una squadra di calcio ha riportato la società in salute, eliminando i debiti e ristrutturando la squadra. Ha anche criticato i tifosi, chiedendo cosa si possa desiderare di più, suggerendo che non si sono presentati con un certo atteggiamento. La discussione si è concentrata sull’impatto delle azioni del presidente e sulla percezione dei sostenitori.

Nel corso del suo intervento nel contenitore radiofonico “Radio Radio Mattino Sport & News“, il giornalista Mario Mattioli ha espresso perplessità rispetto alle richieste di una possibile cessione del club da parte dell’attuale proprietà, sottolineando come una società quotata e strutturata come la Lazio non possa essere venduta ‘al primo acquirente disponibile’, ma richieda invece. L'articolo Mattioli difende Lotito: “Una squadra senza debiti, l’ha riportata su e l’ha rimessa in piedi. I tifosi che cosa vogliono più di questo? Perché non si presentano con un.” proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'INASPETTATA REAZIONE DEI TIFOSI LAZIO AL RIGORE PER IL COMO

Notizie e thread social correlati

Sogliano non ci sta e attacca: «Una squadra forte, una grande società che si lamenta di un arbitraggio che tra un po’ i tifosi la buttavano dentro loro, io penso che la Juve non ha bisogno di questo»Dopo la partita tra Juventus e Verona, Sean Sogliano ha commentato le polemiche riguardanti le decisioni arbitrali.

Marcolin sentenzia sul Milan: «Allegri ha preso una squadra che era arrivata ottava e l’ha riportata ad alti livelli. È un allenatore da grande progetto»Dario Marcolin, ex calciatore e attuale commentatore televisivo, ha commentato la situazione del Milan sotto la guida di Allegri.