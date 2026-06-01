Mattioli difende Lotito | Una squadra senza debiti l’ha riportata su e l’ha rimessa in piedi I tifosi che cosa vogliono più di questo? Perché non si presentano con un…
Nel corso di un intervento radiofonico, un difensore ha affermato che il presidente di una squadra di calcio ha riportato la società in salute, eliminando i debiti e ristrutturando la squadra. Ha anche criticato i tifosi, chiedendo cosa si possa desiderare di più, suggerendo che non si sono presentati con un certo atteggiamento. La discussione si è concentrata sull’impatto delle azioni del presidente e sulla percezione dei sostenitori.
Nel corso del suo intervento nel contenitore radiofonico “Radio Radio Mattino Sport & News“, il giornalista Mario Mattioli ha espresso perplessità rispetto alle richieste di una possibile cessione del club da parte dell’attuale proprietà, sottolineando come una società quotata e strutturata come la Lazio non possa essere venduta ‘al primo acquirente disponibile’, ma richieda invece. L'articolo Mattioli difende Lotito: “Una squadra senza debiti, l’ha riportata su e l’ha rimessa in piedi. I tifosi che cosa vogliono più di questo? Perché non si presentano con un.” proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
L'INASPETTATA REAZIONE DEI TIFOSI LAZIO AL RIGORE PER IL COMO
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