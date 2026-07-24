Legge elettorale il sondaggista Gigliuto | Meloni ha ragione due italiani su tre vogliono le preferenze Ma c’è il rebus del premio di maggioranza

Secondo un sondaggista, due italiani su tre sono favorevoli all’adozione delle preferenze nella legge elettorale. La questione del premio di maggioranza rimane ancora irrisolta, creando un rebus nel dibattito politico. L’accordo tra i partiti del centrodestra sulla reintroduzione delle preferenze sembra ormai vicino, ma resta da definire come si gestirà il sistema di assegnazione dei seggi. La discussione è in corso tra le forze politiche coinvolte.

L’intesa nel centrodestra sulla reintroduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale è ormai a un passo. La mediazione raggiunta tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia prevederebbe il ritorno delle preferenze, mantenendo però il capolista bloccato, con la possibilità per gli elettori di esprimere fino a tre preferenze nel rispetto dell’ alternanza di genere e con l’obbligo per i partiti di garantire una presenza minima del 40% del sesso meno rappresentato tra i capilista. L’emendamento dovrebbe essere ripresentato da Fratelli d’Italia e Noi Moderati in commissione Affari costituzionali del Senato nelle prossime settimane. L’obiettivo della maggioranza è chiudere rapidamente il dossier. 🔗 Leggi su Open.online

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SONDAGGIO SWG TG LA7 DEL 23 MARZO: MELONI DOMINA, PD IN DIFFICOLTÀ – GLI ALTRI NON NE APPROFITTANO!

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