Il presidente della FIGC ha confermato che Paolo Maldini e Leonardo non hanno condiviso con lui l’idea di affidare la guida tecnica della Nazionale a Pirlo. La conferma è arrivata durante una conferenza stampa, in cui Malagò ha spiegato il cambiamento di rotta rispetto alla proposta di nomina. Maldini e Leonardo avevano espresso opinioni diverse, che non sono state condivise dal presidente.

Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha spiegato in conferenza stampa il dietrofront del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo, dopo le divergenze legate al nome di Pirlo come possibile ct della Nazionale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Malagò ammette: "Maldini e Leonardo non hanno condiviso con me l'idea Mancini"

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Maldini e Leonardo si dimettono dalla Nazionale

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