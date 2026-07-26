Roberto Mancini si è infuriato dopo il cambio di posizione di Malagò e l’accordo tra Maldini e Leonardo. La decisione sul nuovo ct della nazionale ha generato tensioni interne e discussioni pubbliche. La questione non riguarda solo aspetti tecnici ma anche dinamiche tra le figure coinvolte. La scelta del nuovo commissario tecnico resta al centro di polemiche e scontri tra le parti.

Inter News 24 Spunta un clamoroso retroscena sul ruolo di ct della Nazionale. Dalla furia di Roberto Mancini all’asse tra Maldini e Leonardo. La scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale continua a far discutere e, ormai, non è soltanto una questione tecnica. Dopo settimane di nomi, suggestioni e incontri, il quadro azzurro resta attraversato da tensioni politiche, rapporti personali e visioni diverse sul futuro del calcio italiano. Sul tema è intervenuto Giulio Mola, che su X ha raccontato il retroscena legato a Roberto Mancini, rimasto a lungo in corsa per tornare sulla panchina dell’Italia. «Roberto Mancini ha sperato sino all’ultimo ma dopo essere stato sedotto (stipendio low cost, sia chiaro) e abbandonato, è furioso per la giravolta di Malagò che non ha mantenuto la promessa di aprile», ha scritto il giornalista. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Retroscena Italia, Roberto Mancini è furioso: il ribaltamento con Malagò e l’asse Maldini e Leonardo

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