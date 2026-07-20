Il presidente della Figc ha dichiarato che la scelta del nuovo commissario tecnico italiano è prossima, con un accordo raggiunto con Maldini e Leonardo. Ha anche precisato che oltre a Mancini e Pirlo, ci sono altre opzioni in considerazione. Inoltre, ha sottolineato come il rilancio della nazionale dipenda anche da una riorganizzazione complessiva del sistema calcio. Dopo la conclusione dei Mondiali 2026, vinti dalla Spagna, l’attenzione si concentra sulla selezione del nuovo tecnico.

Il presidente della Figc annuncia che la scelta del nuovo commissario tecnico è ormai vicina, ma sottolinea come il rilancio della Nazionale passi anche da una profonda riorganizzazione del sistema calcio Dopo la fine dei Mondiali 2026, vinti dalla Spagna, l’attenzione del calcio italiano si sposta sul futuro Ct dell’Italia. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha indicato che serviranno ancora pochi giorni prima dell’annuncio del nuovo commissario tecnico, lasciando intendere che la decisione sia ormai nella fase conclusiva. Intervenuto a SkySport24, il numero uno della federazione ha spiegato che il lavoro procede in piena sintonia con Paolo Maldini e Leonardo, protagonisti del nuovo progetto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Nuovo Ct dell’Italia, Malagò: “Piena intesa con Maldini e Leonardo, non ci sono solo Mancini e Pirlo”

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