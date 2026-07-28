Mai successo Terremoto nel centrodestra sondaggio clamoroso | tutti i numeri

Un terremoto nel centrodestra si è verificato dopo la diffusione di un sondaggio che mostra un cambiamento significativo nei consensi. La presenza di Roberto Vannacci sulla scena politica ha influenzato le preferenze degli elettori, modificando gli equilibri tra le forze politiche dell’area. Il risultato del sondaggio evidenzia una variazione consistente rispetto alle precedenti rilevazioni. La situazione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori, mentre i dettagli sono stati riportati da fonti di informazione.

L’irruzione sulla scena politica di Roberto Vannacci continua a ridisegnare gli equilibri del centrodestra. A sostenerlo è un retroscena pubblicato da Dagospia, secondo cui la crescita nei consensi di Futuro Nazionale starebbe alimentando forti preoccupazioni ai vertici della coalizione guidata da Giorgia Meloni, soprattutto in vista delle elezioni comunali della primavera 2027, considerate un passaggio decisivo anche in prospettiva delle successive Politiche. Secondo l’indiscrezione, gli ultimi sondaggi riservati attribuirebbero al movimento dell’ex generale percentuali tali da sottrarre voti soprattutto a Fratelli d’Italia, rendendo più complicata la corsa del centrodestra nelle principali città italiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Doppia scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 7 5

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