Vannacci clamoroso Sondaggi mai visti | terremoto nel centrodestra e non solo

Un aumento di consensi per Roberto Vannacci e il movimento Futuro Nazionale sta attirando l’attenzione dei leader del centrodestra, secondo un retroscena pubblicato da Dagospia. La crescita del sostegno popolare rappresenta un potenziale elemento di disturbo nelle strategie per le amministrative del 2027. La coalizione guidata da una leader di centrodestra sta monitorando da vicino questa evoluzione, che potrebbe influenzare gli equilibri elettorali e le alleanze future.

Un nuovo fattore potrebbe complicare la corsa del centrodestra verso le amministrative del 2027. La crescita attribuita a Roberto Vannacci e al movimento Futuro Nazionale, secondo un retroscena pubblicato da Dagospia, sarebbe osservata con attenzione dai vertici della coalizione guidata da Giorgia Meloni. Al centro della vicenda ci sono rilevazioni riservate, non diffuse pubblicamente, che indicherebbero un consenso capace di incidere soprattutto sull’elettorato di Fratelli d’Italia. Un’ipotesi che, se confermata nei prossimi mesi, renderebbe più delicata la definizione delle strategie per le grandi città. Roberto Vannacci e Futuro Nazionale: i sondaggi su Milano, Roma e Torino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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