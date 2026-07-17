Mai successo prima Terremoto nel centrodestra l’ultimo sondaggio è clamoroso

Secondo la Supermedia AgiYouTrend, tra il 2 e il 15 luglio, Fratelli d’Italia registra una diminuzione nei sondaggi, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge un nuovo massimo di consensi. È la prima volta che il partito di Vannacci si posiziona così bene nella rilevazione, che monitora le intenzioni di voto nel centrodestra. Nessuna altra informazione sui numeri o sulla quota di consenso dei singoli partiti.

Fratelli d’Italia continua a perdere terreno nei sondaggi, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci cresce ancora e raggiunge un nuovo massimo. È quanto emerge dalla nuova Supermedia AgiYouTrend, che fotografa le intenzioni di voto raccolte tra il 2 e il 15 luglio. Il dato più significativo riguarda proprio il partito guidato da Roberto Vannacci, che sale al 6,5% (+0,6) e raggiunge Alleanza Verdi e Sinistra, diventando una delle principali novità del panorama politico. Allo stesso tempo, Fratelli d’Italia scende al 27% (-0,6), il livello più basso registrato dall’insediamento del governo Meloni. Anche il centrodestra nel suo complesso arretra, fermandosi al 42,2% (-0,6), il dato peggiore dall’inizio della legislatura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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