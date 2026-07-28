Mafia a Bari l' allarme della DDA | clan instabili e giovani violenti

La Direzione Distrettuale Antimafia segnala che la camorra a Bari attraversa un periodo di instabilità. Le faide tra i diversi gruppi e le divisioni all’interno degli stessi sono frequenti, portando a una riduzione della coesione e della forza delle organizzazioni mafiose. Inoltre, si registra una crescente presenza di giovani coinvolti in comportamenti violenti.

«La camorra barese vive un momento di instabilità, le dinamiche tra clan e all’interno dello stesso clan sono alimentate continuamente da frammentazioni, debolezza e messa in discussione di quella che è la compattezza e solidità delle organizzazioni mafiose». Per il procuratore aggiunto e coordinatore della Dda di Bari, Giuseppe Gatti, si tratta di un «dato positivo, ma questo vuoto di leadership che fa da sfondo – avverte - genera una ricaduta estremamente allarmante sul piano dell’ordine pubblico, con la concreta possibilità che vi sia una perdita di controllo con una risposta violenta e con tutte quelle dinamiche che attengono alla tematica dei fatti di sangue». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Blitz antimafia a Bari: 14 arresti tra i clan Capriati e Strisciuglio

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