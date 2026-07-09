Napoli attentati e minacce per riorganizzare il clan Zagaria | 8 fermi della Dda
Otto persone sono state fermate dalla Dda in relazione a attentati e minacce legate al tentativo di riorganizzare il clan Zagaria. Le indagini hanno evidenziato che, nonostante la perdita di potenza militare, i membri superstiti del clan cercano di influenzare il territorio attraverso reti di tipo familiare, imprenditoriale e finanziario. Le operazioni sono state condotte in seguito a attività di indagine che hanno ricostruito le modalità di azione e le connessioni tra i soggetti coinvolti.
Pezzi superstiti del clan Zagaria che tentano in ogni modo di riorganizzarsi, e seppur privi della forza "militare" di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia (pm Ranieri, Toscano e Gagliardi) - nei confronti di otto persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. I fermi sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta., L'indagine scatta una fotografia molto... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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