Clan Zagaria la Dda | Tentano di riorganizzarsi Otto fermi tra i vertici e i gregari della cosca

Da teleclubitalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha fermato otto persone tra i membri di vertice e i gregari del clan Zagaria. Secondo le indagini, il gruppo tenta di riorganizzarsi, nonostante le azioni di contrasto delle forze dell’ordine. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti in relazione a attività illecite e tentativi di ricostituzione dell’organizzazione criminale. Le operazioni sono state condotte in diverse aree della regione.

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La Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha inferto un nuovo colpo al clan Zagaria, ritenuto una delle articolazioni storiche del clan dei Casalesi. Otto le persone raggiunte da un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, nei confronti di presunti esponenti di spicco e gregari della cosca fondata da Michele Zagaria, considerata l'ala imprenditoriale del sodalizio camorristico. Secondo gli inquirenti, come spiega l'ANSA, nonostante i numerosi arresti degli ultimi anni e l'assenza della forza militare che ne aveva caratterizzato l'ascesa, il clan continua a tentare di riorganizzarsi facendo leva su una rete di rapporti familiari, imprenditoriali e finanziari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Clan Zagaria, la Dda: «Tentano di riorganizzarsi». Otto fermi tra i vertici e i gregari della cosca
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