Macerata 65enne aggredita da minorenni | Ho sette costole fratturate e un polmone perforato

Da tgcom24.mediaset.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 65 anni è stata aggredita durante la notte tra il 25 e il 26 luglio in un quartiere di Pollenza, provincia di Macerata. Secondo quanto riferito, un gruppo di minorenni avrebbe minacciato di violenza prima di passare all’attacco. La donna è stata colpita e ha riportato sette costole fratturate e un polmone perforato. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.

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"Vieni giù che ti sfondo", la donna scende e poi l'aggressione da parte del branco. A Casette Verdini di Pollenza, provincia di Macerata, una donna di 65 anni è stata violentemente aggredita nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio. A raccontare quanto accaduto è proprio la vittima, ricoverata all’ospedale di Macerata con gravi lesioni. "Un'aggressione selvaggia, ho sette costole fratturate e un polmone perforato. Respiro a fatica", ha spiegato., Secondo la ricostruzione della donna, tutto sarebbe iniziato poco prima delle 3 del mattino, quando i rumori dei motorini e le urla provenienti dalla strada l'hanno svegliata. Dopo essersi affacciata alla finestra per chiedere silenzio, sarebbe stata minacciata da uno dei giovani presenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Macerata, 65enne aggredita da minorenni: "Ho sette costole fratturate e un polmone perforato"
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