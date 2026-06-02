Scontro auto-bici ciclista in ospedale con un polmone perforato

Un ciclista di 50 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo un incidente con un'auto. L’incidente è avvenuto sulla strada principale, causando ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Il ciclista ha riportato un polmone perforato e si trova sotto osservazione. La polizia sta ricostruendo le dinamiche dell’incidente.

Un uomo di 50 anni è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santo Stefano di Prato in codice rosso, dopo esser stato rimasto ferito in un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, il cinquantenne, di origini cinesi, si sarebbe scontrato a Prato, in via Toscana, con un'auto guidata da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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SCONTRO FRA DUE AUTO VICINO ALL'OSPEDALE, CICLISTA CADUTA IN PIAZZALE CADORNA | 23/04/2026

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