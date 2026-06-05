Semina terrore per mesi tra 10 vicini di casa a Mantello coinvolti anche minorenni | arrestato 65enne

Un uomo di 65 anni è stato arrestato a Mantello con l’accusa di aver perseguitato per mesi dieci vicini di casa, coinvolgendo anche minorenni. Le autorità hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori e violazione di domicilio. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle minacce o sulle modalità delle intrusioni. L’arresto è stato eseguito dopo un lungo periodo di indagini.

È stato arrestato un 65enne residente a Mantello (Sondrio) con l’accusa di atti persecutori e violazione di domicilio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sondrio, dopo che per mesi aveva terrorizzato i suoi vicini di casa con minacce, insulti e aggressioni, spesso armato di coltelli. Un’escalation di minacce e aggressioni Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione che ha portato all’arresto del 65enne è stata condotta dalla Compagnia di Chiavenna, in collaborazione con la Stazione di Traona. Il provvedimento... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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