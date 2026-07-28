Il linguaggio politico ha subito un cambiamento tra l’era di Berlusconi e quella di Meloni. Mentre il primo utilizzava un linguaggio seduttivo, la presidente del Consiglio adotta un tono duplice, adattandosi tra il pubblico di elettori e le istituzioni europee e internazionali. Tra le strategie più evidenti ci sono l’uso della menzogna, il vittimismo e un linguaggio esoterico, che caratterizzano il modo di comunicare dei leader attuali.

Dal linguaggio seduttivo del padre del centrodestra Silvio Berlusconi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in versione ‘ Giano bifronte ‘, in modo da giostrarsi, cambiando registro linguistico, tra il suo popolo di elettori e le cancellerie europee e internazionali. E nel tentativo di nascondere le giravolte politiche e gli avversari interni, dalla stessa famiglia Berlusconi che “sta cercando di rivoluzionare Forza Italia ” fino a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. E poi, ancora, la “ sinistra che balbetta “, con la segretaria Pd Elly Schlein e il campo largo che faticano a “parlare al popolo comune”. Questi i protagonisti della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Berlusconi.

© Ilfattoquotidiano.it - “L’uso della menzogna, il vittimismo, il linguaggio esoterico”: da Berlusconi a Meloni, Corrias e Ranieri spiegano com’è cambiato il linguaggio della politica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Patrick Facciolo: "Vi racconto come Berlusconi ha plasmato il nostro linguaggio"Patrick Facciolo ha pubblicato un libro in cui analizza come Silvio Berlusconi abbia influenzato il linguaggio politico e mediatico italiano.

Leggi anche: Ma come parlano i politici? Daniela Ranieri smonta il linguaggio del potere in “Ma come parli?!” (Paper First)