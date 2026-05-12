Patrick Facciolo | Vi racconto come Berlusconi ha plasmato il nostro linguaggio

Patrick Facciolo ha pubblicato un libro in cui analizza come Silvio Berlusconi abbia influenzato il linguaggio politico e mediatico italiano. L'autore ha raccolto esempi e testimonianze che mostrano l'impatto delle sue parole e comunicazioni nel dibattito pubblico. La pubblicazione si basa su anni di ricerca e approfondimenti, con l'obiettivo di evidenziare i modi in cui il linguaggio dell'ex premier ha lasciato tracce nel discorso collettivo.

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