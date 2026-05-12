Patrick Facciolo | Vi racconto come Berlusconi ha plasmato il nostro linguaggio
Patrick Facciolo ha pubblicato un libro in cui analizza come Silvio Berlusconi abbia influenzato il linguaggio politico e mediatico italiano. L'autore ha raccolto esempi e testimonianze che mostrano l'impatto delle sue parole e comunicazioni nel dibattito pubblico. La pubblicazione si basa su anni di ricerca e approfondimenti, con l'obiettivo di evidenziare i modi in cui il linguaggio dell'ex premier ha lasciato tracce nel discorso collettivo.
Silvio Berlusconi come non l'avete mai visto. Dopo anni di studio e divulgazione, Patrick Facciolo, analista della comunicazione, dottore in tecniche psicologiche e giornalista radiotelevisivo, porta sul palcoscenico un'analisi unica e definitiva sul linguaggio politico e mediatico del Cavaliere, e sugli effetti che la sua comunicazione ha prodotto nella vita quotidiana di tutti noi. Dal discorso della discesa in campo al «Contratto con gli italiani», dalla scena della sedia di Marco Travaglio fino allo sbarco su TikTok, Facciolo – figura di riferimento sui temi della comunicazione in Italia, con una community di oltre 350.000 follower sui social – smonta e ricostruisce attraverso monologhi, materiali audio-visivi, momenti musicali, gli episodi più salienti della comunicazione berlusconiana.🔗 Leggi su Iltempo.it
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