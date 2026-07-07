Un nuovo libro analizza il linguaggio dei politici italiani e internazionali. Viene evidenziato come slogan, formule e figure retoriche siano usati in modo strategico e non casuale. Tra i protagonisti citati ci sono leader come Meloni, Renzi, Salvini, Conte, Tajani e Draghi, oltre a figure straniere come Trump e Schlein. L’autrice smonta i modi in cui il potere si esprime attraverso il linguaggio, senza entrare nel merito di contenuti specifici.

Da Giorgia Meloni a Matteo Renzi, da Donald Trump a Elly Schlein, passando per Salvini, Conte, Tajani e Draghi: slogan, formule, tic linguistici e figure retoriche non sono mai casuali. In Ma come parli?!, il nuovo libro di Daniela Ranieri, pubblicato da Paper First, la retorica politica diventa un campo di battaglia da decifrare. Un viaggio colto, ironico e appassionante dentro le parole con cui il potere persuade, seduce e manipola, per restituire ai lettori gli strumenti necessari a riconoscerne i meccanismi e difendersi. Un vero e proprio manuale di resistenza al linguaggio dei politici. Da dove viene la frase “I centri in Albania fun-zio-ne-ra-nno!” di Giorgia Meloni? Da Cicerone: è l’epanalessi, la ripetizione enfatica di una parola allo scopo di creare tensione emozionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ma come parlano i politici? Daniela Ranieri smonta il linguaggio del potere in “Ma come parli?!” (Paper First)

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