Da alcuni mesi si discute della posizione del luna park durante le fiere a Guastalla. La collocazione in piazza della Repubblica è stata proposta, ma i cittadini chiedono un’altra soluzione. La motivazione principale è evitare di occupare l’area di piazzale Ragazzi del Po, che permette l’accesso continuo all’ospedale e alla Casa della Comunità di via Foscolo. La necessità di spostare le giostre deriva quindi dalla volontà di garantire il passaggio in queste strutture sanitarie.

Ormai da alcuni mesi si parla della collocazione in piazza della Repubblica del luna park in occasione delle fiere a Guastalla. La necessità di non occupare l’area di piazzale Ragazzi del Po – per consentire un accesso costante al neonato Ospedale e Casa della Comunità di via Foscolo – costringe al trasloco delle giostre. Ma l’idea di usare piazza della Repubblica, nei pressi delle Poste, sta facendo storcere il naso a molti: commercianti ma anche residenti in zona e cittadini in generale. Come dimostrano le numerose firme già raccolte, pur se in modo informale, in alcuni esercizi commerciali affacciati sulla piazza. Già nei giorni scorsi alcuni esercenti si sono recati in municipio a chiedere spiegazioni, ma senza ottenere risposte definitive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luna Park, il no dei cittadini: "Serve un’altra soluzione"

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Famosa actriz persigue con un apuesto y distante policía,dejándolo completamente prendado!

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