La Cittadella e il luna park della discordia Susanna Dini Pd | Diciamo ai cittadini di non rovinare il prato poi ci mettiamo le giostre

Il Festival della Famiglia 2026 ha attirato l’attenzione non solo per la sua proposta, ma anche per le discussioni che ha suscitato. Durante le fasi di organizzazione, si sono sollevate contestazioni riguardo all’utilizzo di alcune aree pubbliche, in particolare la Cittadella, dove si sono svolti i festeggiamenti, e il luna park allestito nella zona. Alcuni esponenti politici hanno espresso perplessità sulla gestione delle aree verdi e sull’installazione delle attrazioni, generando un acceso dibattito pubblico.

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