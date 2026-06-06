Il mercato delle criptovalute sta vivendo un forte calo, con molte piattaforme che annunciano la chiusura. I token digitali perdono valore rispetto ai costi energetici necessari alla loro creazione. Anche figure note nel settore stanno vendendo i loro asset, segnando un passo verso la fine di questa fase. Le criptovalute, che un tempo attiravano investitori, ora mostrano una forte contrazione del valore e delle attività.

Il luna park delle criptovalute sta chiudendo i battenti, e i gettoni dorati ormai valgono molto, ma molto meno dell’elettricità consumata per produrli. In queste ore, la madre di tutte le illusioni, lo schema Ponzi più grande di sempre, il Bitcoin, annaspa poco sopra ai 63.000 dollari, un clamoroso -50% rispetto alle vette allucinate dei 126.000 dollari toccate pochi mesi fa. E la ruota di scorta, Ethereum, fa pure peggio: a quota 1.760 dollari, è crollata -64% dal picco. Un bagno di sangue ampiamente previsto da chiunque valuti i mercati finanziari, e i vari strumenti oggi disponibili, con razionalità, e senza credere alla moltiplicazione dei pani e delle monete virtuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il luna park delle criptovalute sta chiudendo i battenti, anche Michael Saylor vende: siamo alla resa dei conti

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