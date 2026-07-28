Luis Enrique rinuncia a Rodri per il nuovo Psg ma punta sull' eroe della finale mondiale Ferran Torres
Il Paris Saint-Germain ha deciso di non includere Rodri nel suo nuovo progetto, puntando invece su Ferran Torres, protagonista della finale mondiale. La trattativa tra Parigi, Madrid e Liverpool è molto attiva, con smentite ufficiali e voci di possibili partenze di calciatori di rilievo. Nonostante i successi in Champions League ottenuti con l’allenatore attuale, il club sta riorganizzando la rosa in vista della prossima stagione.
Ore caldissime sull'asse Parigi-Madrid-Liverpool. Nonostante la conquista di due Champions League consecutive sotto la guida di Luis Enrique, un traguardo senza precedenti nella storia del club, il Psg è al centro di una fitta rete di intrecci di mercato tra smentite perentorie e possibili addii eccellenti. Nelle ultime ore era rimbalzata l'indiscrezione secondo cui la squadra parigina stesse valutando Rodri come risposta di forza al Real Madrid per l'affare Yan Diomande. Ricostruzione totalmente smentita all'ombra della Tour Eiffel: la dirigenza, dal presidente Nasser Al-Khelaifi al consulente sportivo Luis Campos, fino allo stesso Luis Enrique, non ha mai preso in considerazione l'ingaggio del centrocampista spagnolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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