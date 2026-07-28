Luis Enrique rinuncia a Rodri per il nuovo Psg ma punta sull' eroe della finale mondiale Ferran Torres

Notizia in breve

Il Paris Saint-Germain ha deciso di non includere Rodri nel suo nuovo progetto, puntando invece su Ferran Torres, protagonista della finale mondiale. La trattativa tra Parigi, Madrid e Liverpool è molto attiva, con smentite ufficiali e voci di possibili partenze di calciatori di rilievo. Nonostante i successi in Champions League ottenuti con l’allenatore attuale, il club sta riorganizzando la rosa in vista della prossima stagione.