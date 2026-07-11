PSG intesa con Ferran Torres | accordo da definire dopo il Mondiale

Il Paris Saint-Germain ha raggiunto un accordo di base con Ferran Torres, che riguarda il trasferimento del giocatore. La trattativa con il Barcellona continuerà dopo il Mondiale, quando saranno definiti i dettagli dell’accordo. La notizia è stata comunicata senza specificare tempistiche precise e senza ulteriori dettagli sulla cifra o le modalità del trasferimento.

PSG, intesa di base con Ferran Torres: la trattativa col Barcellona ripartirà dopo il Mondiale. Il Paris Saint?Germain ha raggiunto una base d’intesa con Ferran Torres, un accordo ancora da definire nei dettagli e rinviato a dopo il Mondiale. Lo riporta Di Marzio. A Parigi si prepara il pressing decisivo: l’obiettivo è colmare il vuoto lasciato da Gonçalo Ramos, partito per firmare con il Milan. Il Barcellona è consapevole che il rinnovo di Ferran, in scadenza nel 2027, è complicato. Per questo si è già mosso sul mercato individuando il sostituto: Karim Adeyemi. L’attaccante tedesco è pronto a trasferirsi allo Spotify Camp Nou, dove sosterrà le visite mediche il 15 luglio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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