FC 26 Ferran Torres 98 | l’eroe della finale in SBC

Nella finale del Mondiale 2026, Ferran Torres ha segnato il gol decisivo che ha consegnato la vittoria alla Spagna contro l’Argentina. La partita si è conclusa con il risultato che ha portato la coppa alla nazionale spagnola. Ferran Torres è diventato il protagonista principale di questa partita, consolidando la sua posizione come figura chiave di questa edizione del torneo. La vittoria ha segnato un momento storico per il calcio virtuale.

Il verdetto del campo è definitivo: con il gol decisivo nella finalissima del Mondiale 2026 che ha regalato la Coppa alla Spagna contro l’Argentina, Ferran Torres si consacra come l’uomo copertina dell’estate virtuale di EA SPORTS FC 26. Nei menu di Ultimate Team è appena stata rilasciata la carta Festival del calcio: Protagonista stellare da ben 98 OVR, un vero e proprio capolavoro offensivo che celebra l’epico epilogo del torneo. La sfida SBC rimarrà disponibile per i prossimi 7 giorni (esattamente 6 giorni e 15 ore). Analisi tecnica: un attaccante da sogno. Con valutazioni che sfiorano la perfezione in ogni fondamentale, Ferran Torres 98 si posiziona istantaneamente tra i migliori esterni e attaccanti dell’intero gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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