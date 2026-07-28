L'orsa Gabbietta avvistata con due cuccioli in Abruzzo è la figlia di Amarena | Bellissima notizia

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'orsa Gabbietta, figlia dell'orsa Amarena, è stata avvistata con due cuccioli nel Parco Regionale Sirente-Velino in Abruzzo. La notizia è stata confermata da fonti del parco. Non ci sono dettagli su eventuali interventi o condizioni degli animali. La presenza di Gabbietta con i cuccioli rappresenta un dato rilevante per le attività di monitoraggio della fauna locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gabbietta, la figlia dell'orsa Amarena, è stata vista con due cuccioli Parco Regionale Sirente-Velino in Abruzzo. "È una bellissima notizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Orsa con due cuccioli avvistata sopra Monte TerlagoUn'orsa con due cuccioli è stata avvistata sopra Monte Terlago in un'osservazione a distanza.

Processo orsa Amarena, il Parco nazionale d'Abruzzo escluso dalle parti civiliIl processo riguardante l’uccisione dell’orsa Amarena, avvenuta tre anni fa a San Benedetto dei Marsi, prosegue con una novità.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web