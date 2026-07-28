L'orsa Gabbietta avvistata con due cuccioli in Abruzzo è la figlia di Amarena | Bellissima notizia

Notizia in breve

L'orsa Gabbietta, figlia dell'orsa Amarena, è stata avvistata con due cuccioli nel Parco Regionale Sirente-Velino in Abruzzo. La notizia è stata confermata da fonti del parco. Non ci sono dettagli su eventuali interventi o condizioni degli animali. La presenza di Gabbietta con i cuccioli rappresenta un dato rilevante per le attività di monitoraggio della fauna locale.